Юрий Куклачев рассказал, как ему пришла в голову идея выступать с кошками в цирке

Клоун и артист цирка Юрий Куклачев в интервью kp.ru вспомнил, как у него родилась идея выступать в цирке с кошками.

«Мы с супругой уже работали в цирке. Супруга у меня хитрая, она не сказала «ой как жалко кошечку». Она сказала: «Давай накормим». А раз накормим, значит, надо принести домой. Принесли домой, помыли, она ему глаза чаем промыла, он высох и оказался пушистеньким, красивым. Все, говорю, никому мы тебя не отдадим», — вспомнил Куклачев.

В этот момент артист решил попробовать выступать с кошками, так как на тот момент они с супругой уже работали в цирке. Многие коллеги Куклачева не оценили идею молодого артиста, клоун Борис Вяткин и вовсе посмеялся над ним, предложив выступать со своей собакой, когда тот уйдет на пенсию. Артист цирка выразил мнение, что ничего невозможного нет, если цирк — не работа, а любимое дело. С тех пор у Куклачева стали появляться номера с кошками и клоун заработал себе всероссийскую славу.

«Цирк — это уникальное искусство, он объединяет в себе живопись, музыку, танец, театр, спорт и даже зоопарк. А в русском цирке всегда главное — это животные!» — резюмировал Куклачев.

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