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Ливанов о подозрении на онкологию: «Кто-то решил спровоцировать на скандал»

Актер Василий Ливанов опроверг слухи об онкологии

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Ленфильм

Актер Василий Ливанов опроверг в беседе с RT, что у него есть подозрения на онкологию.

Ливанов назвал наглой ложью то, что у него нашли опухоль. Артист предположил, что кто-то решил спровоцировать его на скандал. Актер уверил, что с ним все в порядке.

5 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что Василию Ливанову якобы предварительно нашли опухоль. Издание отмечало, что в марте актер проходил обследование, где у него обнаружили анемию.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

Ливанов играл в кино и театре, а также озвучивал мультфильмы. К примеру, он стал голосом крокодила Гены в картине «Чебурашка» и Карлсона в ленте «Малыш и Карлсон».

Ливанов также работал над такими проектами, как «Мастер и Маргарита», «Ненаглядное пособие», «38 попугаев», «Котенок по имени Гав», «Звезда пленительного счастья».

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