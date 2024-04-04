Яна Рудковская потеряла голос из-за нового вируса

Продюсер Яна Рудковская пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что заболела.

Рудковская призналась, что потеряла голос из-за нового вируса. Она отметила, что уже четыре дня не может восстановиться.

Рудковская начала свою карьеру в 1998 году. Она занималась бизнесом, а также продюсировала звезд шоу-бизнеса, в частности певца Диму Билана.

Рудковская замужем за фигуристом Евгением Плющенко с 2009 года. Пара воспитывает двух сыновей. Первенец Александр родился в 2013-м. В 2020-м у них появился на свет второй малыш. Мальчика назвали Арсением. В марте 2024-го супруги рассказали, что планируют вновь стать родителями. Они хотят дочь.

В декабре 2023 года Рудковская сообщила, что члены семьи называют ее десятилетнего сына Александра Краб Крабычем. Прозвище появилось из-за того, что мальчик играет роль краба Себастьяна в шоу Евгения Плющенко «Русалочка».

Наиболее известное прозвище Александра — Гном Гномыч. Так его называют члены семьи. По словам Рудковской, прозвище «гном» мальчик получил еще в роддоме: при рождении он весил всего 2,8 кг — и кто-то в шутку назвал его гномом.

Ранее звезда сериала «Солдаты» рассказал о своем психическом расстройстве.