Мартиросян покинул кресло судьи «Новой Фабрики звезд»

Генеральный директор «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева рассказала новым фабрикантам, что юморист Гарик Мартиросян покинет судейское кресло «Новой Фабрики звезд». Об этом сообщает «Вокруг ТВ».

Сумачева заявила участникам проекта, чтобы они «не рассчитывали» на помощь шоумена. Издание отмечает, что комика на время отстранили от обязанностей судьи, чтобы исключить предвзятости в шоу. Эту информацию подтвердил и сам Мартиросян: он поделился в беседе с фабрикантам, что уедет, а по возвращении привезет гостинцы. Шоумен завершил свое обращение к молодым звездам фразой: «Не чувствуйте друг в друге конкурентов, потому что вы сами конкурируете с собой. Расти надо!»

В конце марта сообщалось, что Мартиросян раскритиковал свою племянницу Нонну Еганян на шоу «Новая Фабрика звезд». На шоу девушка выступила с композицией «Луи Луи» вместе с рэпером ST (настоящее имя — Александр Степанов). Она забыла текст, будучи на сцене.

При этом Степанов похвалил коллегу, отметив харизму и вокал Еганян. Однако Мартиросян не согласился с его мнением и заявил, что его «не зажгло». В то же время юморист похвалил другого известного участника шоу — Александра Круга, сына знаменитого шансонье.

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