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«Вызывает оторопь»: Пригожин назвал главную ошибку Пугачевой

Продюсер Пригожин: Пугачевой не стоило критиковать оставшихся в России звезд

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru осудил Аллу Пугачеву за критику звезд, которые не смогли уехать из России.

«Когда великая женщина, поющая «живи спокойно страна, я у тебя одна», оставляет эту страну и уезжает за мужем, это понятно, но она совершает большую ошибку, критикуя всех, кто остался и кто не может себе позволить уехать по многим причинам. И то, что эта умная женщина позволила себе сделать за последние два года, вызывает оторопь», — высказался Пригожин.

Продюсер убежден, что действия Примадонны не соответствуют ее масштабу и репутации. По словам Пригожина, дальнейшая критика Пугачевой в адрес россиян не вызывает у него никаких эмоций кроме разочарования. Продюсер выразил мнение, что в свое время артистка имела огромное влияние на сферу шоу-бизнеса, была ее диктатором и главным «мафиози». Он считает, что певица могла бы пользоваться своим авторитетом и в нынешних условиях, однако исполнительница решила сделать иной выбор.

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