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Инстасамка написала Лободе: «Ты не Asti»

Рэперша Инстасамка упрекнула Лободу в копировании образа Анны Asti

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instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэперша Инстасамка оставила под публикацией Светланы Лободы язвительный комментарий, сравнив артистку с Анной Asti. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Ты не Асти, отдыхай», — написала девушка.

Комментарий рэперши оценили больше 3 тыс. человек. Это не первый раз, когда Светлану Лободу и Анну Asti сравнивают. Еще в феврале экс-продюсер украинской артистки Нателла Крапивина заявила , что Asti — «ходячая карикатура» Лободы. Она также назвала исполнительницу «Лободой для бедных» и выразила мнение, что им с украинской певицей удалось так высоко задрать планку шоу-бизнеса, что до сих пор никто не может подняться так высоко.

В 2022 году Asti уже отвечала на сравнения с Лободой. Она считает, что «если о ней говорят — значит она не дает кому-то покоя». Тем самым хейтеры показывают, что певица двигается в правильном направлении. Она аргументировала свою точку зрения тем, что всего одно ее выступление спровоцировало массу «активных и возмущенных» комментариев знаменитостей, которых певица считала «профессионалами».

Ранее стало известно, какое прозвище получила Тодоренко на шоу «Маска».

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