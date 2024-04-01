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В «Простоквашине» появится Гарик Харламов

Комик Гарик Харламов озвучит Бульдога в одном из эпизодов «Простоквашино»

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garikkharlamov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что шоумен Гарик Харламов появится в одном из новых эпизодов мульсериала «Простоквашино». Ее слова передает РИА Новости.

«В то время, как часть персонажей «Союзмультфильма» уходят в игровое кино, знаменитые актеры, напротив, становятся героями мультфильмов, и это очень интересный, творческий процесс, который дарит нам новые идеи и вдохновение», — призналась она.

Нарисованного Харламова, отмечает агентство, зрители увидят в эпизоде «Таинственный Бульдог». Серия выйдет осенью 2024 года. В ней Шарик знакомится в сети с незнакомцем под ником «Бульдог», а затем отправляется с ним на встречу, прихватив с собой Кота Матроскина.

В начале марта Харламов признался, что у него есть один конкурент в юморе — его коллега по шоу «Кстати» Азамат Мусагалиев.

«Ну, может, когда-то появится какой-нибудь очередной «Бульдог». По большей части все происходит потому, что мне лень. Так вышло — лень вынесла меня на пьедестал», — заявил комик.

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