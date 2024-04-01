Васильева о наследнике Петросяна: «Обрекает ребенка на чужого человека»

Народная артистка России Татьяна Васильева осудила юмориста Евгения Петросяна за то, что он решил стать отцом в третий раз в возрасте 78 лет. Своим мнением она поделилась на программе «Звезды сошлись».

«Он заранее обрекает ребенка на чужого человека. Как у него сложатся отношения с чужим человеком? Разве об этом не надо думать? Разве деньги дадут человеку счастье?» — заявила Васильева.

Актриса считает, Петросян не задумывается о том, что будет с детьми, когда его не станет. Васильева добавляет, юмориста волнует только то, какое наследство он оставит своим детям, однако не предполагает, что ребенку предстоит прожить значительную часть своей жизни с отчимом.

13 марта 2024 года супруга комика Татьяна Брухунова опубликовала в соцсетях семейное фото, держа на руках дочь. Жена артиста скрывала свою вторую беременность, поэтому в сети появились слухи, что девочку выносила суррогатная мать. Женщина опровергла эту информацию. Затем Брухунова призналась, что дочь юмориста родилась в прошлом году.

Брухунова стала пятой супругой шоумена, пара официально оформила отношения в декабре 2019 года. Они скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года Петросян опубликовал фото с шестимесячным мальчиком — его назвали в честь отца артиста Вагана Межлумовича. У артиста также есть дочь от первого брака Викторина, родившаяся в 1968 году.

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