Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Васильева о наследнике Петросяна: «Обрекает ребенка на чужого человека»

Актриса Татьяна Васильева осудила Петросяна за рождение третьего ребенка

close
100%
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Народная артистка России Татьяна Васильева осудила юмориста Евгения Петросяна за то, что он решил стать отцом в третий раз в возрасте 78 лет. Своим мнением она поделилась на программе «Звезды сошлись».

«Он заранее обрекает ребенка на чужого человека. Как у него сложатся отношения с чужим человеком? Разве об этом не надо думать? Разве деньги дадут человеку счастье?» — заявила Васильева.

Актриса считает, Петросян не задумывается о том, что будет с детьми, когда его не станет. Васильева добавляет, юмориста волнует только то, какое наследство он оставит своим детям, однако не предполагает, что ребенку предстоит прожить значительную часть своей жизни с отчимом.

13 марта 2024 года супруга комика Татьяна Брухунова опубликовала в соцсетях семейное фото, держа на руках дочь. Жена артиста скрывала свою вторую беременность, поэтому в сети появились слухи, что девочку выносила суррогатная мать. Женщина опровергла эту информацию. Затем Брухунова призналась, что дочь юмориста родилась в прошлом году.

Брухунова стала пятой супругой шоумена, пара официально оформила отношения в декабре 2019 года. Они скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года Петросян опубликовал фото с шестимесячным мальчиком — его назвали в честь отца артиста Вагана Межлумовича. У артиста также есть дочь от первого брака Викторина, родившаяся в 1968 году.

Ранее Киркоров намекнул на причины размолвки с Давой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами