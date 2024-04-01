В Петербурге появится новый театр с молодыми артистами

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал в Telegram-канале о планах властей создать новый государственный театр «Драм.площадка».

«Комитету по культуре поручено в ближайшие два месяца утвердить руководящий и актерский состав театра, представить программу его развития», — заявил градоначальник.

Беглов уточнил, что подобную инициативу выдвинул Союз театральных деятелей весной 2023 года на Совете по культуре. Ее поддержали власти города, включив создание театра в концепцию развития сферы культуры Петербурга до 2035 года.

По словам губернатора, афиша театра будет разнообразной с учетом того, что в труппе нынешней негосударственной «Драм.площадки» молодые артисты играют в разных жанрах. Беглов подчеркнул, что уже сейчас в репертуаре культурного учреждения есть шесть постановок. Например, театр показывает такие спектакли, как «Дети проходных дворов» по Викторию Цою, «Онегин» по роману Пушкина и «Частный человек» Бродского.

В начале марта стало известно, что в Мариинском театре объявили новую приму-балерину. Ею стала танцовщица Рената Шакирова.

Ранее стало известно, что подозреваемых в краже драгоценностей у актрисы Игумновой арестовали.