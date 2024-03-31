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Юлиан возмутился, что его не пустили на борт самолета: «Я — заслуженный артист»

Певец Юлиан рассказал, что его не пустили в самолет из-за опоздания на 40 секунд

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Пресс-служба НТВ/«Суперстар»

Певец Юлиан посетовал на то, что ему не удалось уговорить сотрудников аэропорта Шереметьево пустить его на борт после завершения посадки. Его слова передает mk.ru.

«За полчаса до вылета самолета мы с директором пошли на посадку. Но в самолет нас не пустили. Девушка сообщила, что мы опоздали на 40 секунд», — рассказал исполнитель.

По словам артиста, после случившегося они начали искать руководство авиакомпании, а затем запросили аудиозаписи, где слышно, как в Шереметьево сообщают об окончании посадки на борт. Юлиан заявил, что лично не слышал подобных сообщений и добавил, что «его трясет от такого отношения» к себе.

«Я пытался объяснить, что я — заслуженный артист России, что у меня сегодня не только концерт в Ульяновске, но и встреча с бойцами СВО в местном госпитале. Но никакие уговоры не подействовали. Девушка заявила, что их это не интересует», — подчеркнул Юлиан.

Певец подытожил, что теперь он делает все возможное, чтобы все-таки попасть в Ульяновск на другом самолете. Он заявил, что хочет порадовать зрителей и бойцов СВО.

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