Юлиан возмутился, что его не пустили на борт самолета: «Я — заслуженный артист»

Певец Юлиан посетовал на то, что ему не удалось уговорить сотрудников аэропорта Шереметьево пустить его на борт после завершения посадки. Его слова передает mk.ru.

«За полчаса до вылета самолета мы с директором пошли на посадку. Но в самолет нас не пустили. Девушка сообщила, что мы опоздали на 40 секунд», — рассказал исполнитель.

По словам артиста, после случившегося они начали искать руководство авиакомпании, а затем запросили аудиозаписи, где слышно, как в Шереметьево сообщают об окончании посадки на борт. Юлиан заявил, что лично не слышал подобных сообщений и добавил, что «его трясет от такого отношения» к себе.

«Я пытался объяснить, что я — заслуженный артист России, что у меня сегодня не только концерт в Ульяновске, но и встреча с бойцами СВО в местном госпитале. Но никакие уговоры не подействовали. Девушка заявила, что их это не интересует», — подчеркнул Юлиан.

Певец подытожил, что теперь он делает все возможное, чтобы все-таки попасть в Ульяновск на другом самолете. Он заявил, что хочет порадовать зрителей и бойцов СВО.

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