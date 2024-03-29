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Знаменитые выпускники «Фабрики звезд» объединились с «Новой Фабрикой звезд»

Певицы Юлия Савичева и Виктория Дайнеко поддержали участников «Новой Фабрики звезд»

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ТНТ

Знаменитые выпускники «Фабрики звезд» Юлия Савичева, Юлия Паршута, Елена Терлеева, Юрий Титов, Стас Пьеха, Доминик Джокер, Наталья Подольская, Виктория Дайнеко и другие споют свои хиты с участниками «Новой Фабрики звезд». Об этом сообщила пресс-служба ТНТ.

Стас Пьеха на отчетном концерте исполнит песню «Одна звезда» вместе с Александром Кругом, после чего займет почетное место одного из членов жюри и будет оценивать остальных «фабрикантов», а также решать судьбу номинантов недели.

Среди претендентов на вылет с проекта на этой неделе — Габриэль Александров, Анастасия Ким и Софья Полозова. Эти участники выступят с сольными номерами, а кто останется, решат члены жюри, наставники и сами участники проекта.

Новый отчетный концерт «Новой Фабрики звезд» выйдет в эфире 31 марта в 21:50 на ТНТ.

Ранее телеведущая и блогер Яна Чурикова рассказала, что Полина Гагарина и Лена Темникова не пришли к ней на интервью из-за нежелания ассоциироваться с «Фабрикой звезд».

Ранее директор «Пикника» рассказал о потерях группы после теракта.

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