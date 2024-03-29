В Кремле ответили на вопрос о возможном признании Пугачевой иноагентом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможном внесении певицы Аллы Пугачевой, ныне проживающей за границей, в список иностранных агентов.

«Я ничего не слышал об этом. И не слышал официальных заявлений на этот счет», — сказал представитель Кремля.

Накануне известный по доносам на звезд активист Виталий Бородин сообщил, что Пугачеву вскоре внесут в список иноагентов. По его словам, прокуратура направила соответствующую просьбу в Министерство юстиции.

«Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом. Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца», — написал Бородин.

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев подтвердил эту информацию. Парламентарий посетовал на то, что артистка внесла большой вклад в российскую эстраду, но в трудную минуту «сбежала» из страны и поддержала ее врагов.

Ранее продюсер описал возможную реакцию Пугачевой на признание певицы иноагентом.