Жуков проиграл суд за права на песни группы «Руки Вверх»

В Мосгорсуде оставили без изменений решение Симоновского районного суда Москвы, который отклонил иск певца Сергея Жукова о передаче группе «Руки Вверх» исключительных прав на фонограммы песен коллектива. Об этом сказано в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Заседание состоялось 28 марта. Речь шла о таких хитах группы, как «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и др.

Жуков вместе с экс-участником коллектива Алексеем Потехиным судились с ООО «Издательство Джем» и бывшим продюсером «Руки Вверх» Андреем Маликовым. Они пытались признать сделку о передаче исключительных прав на фонограммы и о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительной из-за нарушений. Ее заключила с издательством компания Маликова — ООО «Технико-продюсерский центр Андрея Маликова».

В суде выяснилось, что продюсер инициировал создание спорных композиций и профинансировал их создание. При этом Жуков выступал как автор и исполнитель.

Симоновский суд отклонил иск Жукова и добавил, что истцы знали о нарушениях во время заключения сделки, но не пытались призвать к правосудию на протяжении 20 лет. В Мосгорсуде согласились с решением коллег.

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