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Продюсер вспомнил, как организаторы обанкротились из-за Вайкуле

Продюсер Лавров заявил, что из-за Лаймы Вайкуле промоутеры закладывали свои дома

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Сергей Лавров заявил, что молодые организаторы теряли большие деньги на концертах певицы Лаймы Вайкуле в 90-х. Его слова передает NEWS.ru.

«Они продавали квартиры, закладывали дома, потому что билеты на нее не продавались, а нужно было платить за рекламу, вносить предоплату», — признался эксперт.

Лавров считает, что неопытные промоутеры, зная о репутации Вайкуле в прошлом, считали «крутым» организовать для нее концерт, однако «прогорели на ней синим пламенем». Продюсер добавил, что к 1990 годам артистка уже потеряла свою популярность в России и не могла собрать полный зал, хотя еще тогда пыталась гастролировать по стране.

Недавно композитор Раймонд Паулс выразил готовность поговорить с Вайкуле, когда все успокоится. Сейчас, по словам артиста, он не общается с певицей. Паулс написал большинство хитов певицы, в том числе и самый первый шлягер Вайкуле — «Еще не вечер».

В конце декабря 2023 года певица в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм» предположила, что кто-то пытается поссорить ее с Паулсом. Тогда в сети появились новости, якобы артистка сказала, что композитор не пишет оригинальную музыку

Ранее Алла Пугачева опубликовала дуэт с малоизвестным музыкантом «Береги».

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