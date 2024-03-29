Алла Пугачева советует воздержаться от душных прощаний в новой песне

В сети вышла композиция Аллы Пугачевой «Береги», которую артистка записала в дуэте с малоизвестным музыкантом Женей Моисеевым. Трек доступен на стриминговых площадках.

«Может быть, когда-нибудь поймешь. Может быть, однажды и не вспомнишь, — рассуждает исполнительница в песне. — Береги себя, а я расставлю вдоль дороги маяки. Ты береги».

Пугачева, как и рассказывали инсайдеры, поет в новой композиции о разлуке. Она призывает «воздержаться от душных прощаний и облегчить души». Ходили слухи, что исполнительница планировала выложить композицию к своему 75-летию (15 апреля), однако трек появился в сети 29 марта.

Слова и музыку написал композитор Константин Губин, а мужскую партию исполнил певец Женя Моисеев. По данным «СтарХит», музыкант живет в Америке, и больше о нем ничего не известно. Накануне продюсер Сергей Лавров предполагал, что Пугачева записала коммерческий дуэт. Он уверен, что Примадонна заработает на новой песне не меньше $10 млн.

28 марта Пугачева объяснила, почему не сказала слова поддержки пострадавшим при теракте в концертном комплексе «Крокус Сити Холл». Она опубликовала пост со словами: «Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Аминь».

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