Рэпера Vacio вызвали в военкомат

Рэпер Vacio (Николай Васильев) сообщил в Telegram-канале, что его вызвали в военкомат.

Васильев отправился в учреждение для уточнения данных. Он признался, что это не первый его поход в военный комиссариат. По словам артиста, его уже несколько раз вызывали туда.

«Так непонятно, зачем так часто делать это. Похоже, как, когда люди влюбляются друг в друга или что-то еще. И нуждаются друг в друге, часто видятся. Я знаю, что звучит смешно, но провожу такую параллель», — заявил исполнитель.

В январе Васильева признали годным к военной службе. По словам адвоката Романа Попова, артиста призовут весной.

Екатеринбургский военкомат сначала не призвал Васильева из-за проблем со здоровьем, но в столичных военкоматах пришли к выводу, что помех для службы нет.

Рэпер Vacio, ставший одним из самых заметных участников «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой, был признан виновным по статье о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных отношений. Ему дали 15 суток административного ареста и оштрафовали на 200 тысяч рублей. 6 января Vacio снова был арестован на 10 суток.

Ранее Ивлеева пошутила о «голой» вечеринке на выборах президента.