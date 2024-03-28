Анна Семенович рассказала о состоянии матери после операции

Певица Анна Семенович рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сейчас ее мать Татьяна Дмитриевна находится на реабилитации после операции по замене плечевого сустава.

Артистка поблагодарила поклонников за беспокойство о здоровье родительницы и добавила, что сейчас женщина чувствует себя лучше.

В феврале Семенович признавалась, что ее мать получила серьезные переломы после падения — сломала ключицу, лопатку и повредила сустав. Певица добавляла, что женщине предстоит «тяжелейшая операция» и семья переживает о том, как она перенесет хирургическое вмешательство, учитывая «приличный» возраст.

До этого звезда рассказывала, что мать воспитывала ее и младшего брата Кирилла в строгости, а отец, наоборот, часто баловал. По словам знаменитости, родители всегда были для нее примером того, как люди в браке умеют договариваться и с уважением относиться к партнеру.

Татьяна Дмитриевна и Григорий Тимофеевич в ноябре 2023 года отметили годовщину свадьбы. Они прожили вместе 52 года, и сейчас отец артистки постоянно находится на связи с женой, переживая за ее здоровье.

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