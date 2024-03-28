Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Анна Семенович рассказала о состоянии матери после операции

Певица Семенович поделилась, что мать чувствует себя лучше после операции

close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Певица Анна Семенович рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сейчас ее мать Татьяна Дмитриевна находится на реабилитации после операции по замене плечевого сустава.

Артистка поблагодарила поклонников за беспокойство о здоровье родительницы и добавила, что сейчас женщина чувствует себя лучше.

В феврале Семенович признавалась, что ее мать получила серьезные переломы после падения — сломала ключицу, лопатку и повредила сустав. Певица добавляла, что женщине предстоит «тяжелейшая операция» и семья переживает о том, как она перенесет хирургическое вмешательство, учитывая «приличный» возраст.

До этого звезда рассказывала, что мать воспитывала ее и младшего брата Кирилла в строгости, а отец, наоборот, часто баловал. По словам знаменитости, родители всегда были для нее примером того, как люди в браке умеют договариваться и с уважением относиться к партнеру.

Татьяна Дмитриевна и Григорий Тимофеевич в ноябре 2023 года отметили годовщину свадьбы. Они прожили вместе 52 года, и сейчас отец артистки постоянно находится на связи с женой, переживая за ее здоровье.

Ранее Светлаков признался, что съемки в «Джунглях» соединили его с Брежневой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами