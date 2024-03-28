Певица Слава заступилась за «словившего звездную болезнь» Кологривого

Певица Слава попросила создателей байопика о Владимире Жириновском дать шанс актеру Никите Кологривому сыграть роль политика и призвала всех простить артиста. Своим мнением исполнительница поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Просто хочу посочувствовать, потому что сама была в этой шкуре. Но не из-за звездной болезни. А из-за истории после пластических операций, когда мне было максимально тяжело и приходилось снимать стресс алкоголем...» — заявила артистка.

Она призналась, что ей больно и стыдно за то, что в сети остались неприятные видео с ее участием. При этом Слава подчеркнула, что не отказывается от слов, которые произносила, даже будучи в состоянии алкогольного опьянения.

25 марта стало известно, что шоураннеры фильма «Жириновский. Взлет» объявили повторный кастинг после того, как съемки пришлось отложить из-за ареста Кологривого. При этом режиссер Александр Баранов заявлял, что актер остался претендентом на роль Жириновского.

22 марта Новосибирский областной суд подтвердил решение об аресте актера Никиты Кологривого на семь суток за дебош в кальянной. До этого прокуратура области посчитала слишком мягким назначенное актеру наказание и обжаловала решение суда, потребовав увеличить срок ареста до 15 суток.

Ранее актриса Рамиля Искандер признала вину в покушении на сбыт наркотиков.