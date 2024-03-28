Сергей Светлаков о романе с Брежневой: «Нужны были друг другу творчески»

Российский телеведущий и актер Сергей Светлаков в интервью с блогершей Надеждой Стрелец опроверг слухи о романе с певицей Верой Брежневой.

«У нас был общий проект. Просто мы тогда творчески друг другу были нужны. Мы действительно в каком-то одинаковом состоянии оказались на том острове», — признался шоумен.

По словам Светлакова, во время съемок комедии «Джунгли» их с Брежневой «многое соединило» — и жизненные обстоятельства, и сценарий. По этой причине, считает юморист, дуэт выглядел натурально в кадре. В фильме «Джунгли» звезды сыграли влюбленных, после чего появились слухи об их романе.

Стрелец напомнила юмористу, что после съемок этого проекта и Брежнева, и он развелись с тогдашними супругами. Впрочем, комик назвал хронологию событий интересной, но признался, что после «Джунглей» звезды пошли разными путями.

В той же беседе Светлаков рассказал, что Александр Цекало перестал общаться с ним и другими коллегами из проекта «Прожекторперисхилтон» после женитьбы на Дарине Эрвин. Он заявил, что Цекало «самоликвидировался» после свадьбы — вышел из общих чатов и прекратил со всеми поддерживать связь.

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