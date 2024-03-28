Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сергей Светлаков о романе с Брежневой: «Нужны были друг другу творчески»

Шоумен Светлаков признался, что съемки в «Джунглях» соединили его с Брежневой

close
100%
Владимир Трефилов/РИА Новости

Российский телеведущий и актер Сергей Светлаков в интервью с блогершей Надеждой Стрелец опроверг слухи о романе с певицей Верой Брежневой.

«У нас был общий проект. Просто мы тогда творчески друг другу были нужны. Мы действительно в каком-то одинаковом состоянии оказались на том острове», — признался шоумен.

По словам Светлакова, во время съемок комедии «Джунгли» их с Брежневой «многое соединило» — и жизненные обстоятельства, и сценарий. По этой причине, считает юморист, дуэт выглядел натурально в кадре. В фильме «Джунгли» звезды сыграли влюбленных, после чего появились слухи об их романе.

Стрелец напомнила юмористу, что после съемок этого проекта и Брежнева, и он развелись с тогдашними супругами. Впрочем, комик назвал хронологию событий интересной, но признался, что после «Джунглей» звезды пошли разными путями.

В той же беседе Светлаков рассказал, что Александр Цекало перестал общаться с ним и другими коллегами из проекта «Прожекторперисхилтон» после женитьбы на Дарине Эрвин. Он заявил, что Цекало «самоликвидировался» после свадьбы — вышел из общих чатов и прекратил со всеми поддерживать связь.

Ранее Александр Ревва ответил на слухи об эмиграции.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами