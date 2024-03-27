Стивен Сигал посетил пострадавших при теракте в «Крокусе»

Актер Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокусе», которые находятся в Национальном медико-хирургическом центре имени Н.И. Пирогова Минздрава России. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе министерства здравоохранения РФ подчеркнули, что актер побывал в медицинском учреждении 27 марта. Он зашел к троим пострадавшим при теракте.

Сигал подчеркнул, что произошедшее является ужасной трагедией. По его мнению, Россия станет примером и даст понять миру, что нельзя так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанным.

Актер выразил благодарность врачам за оперативную работу, а также подчеркнул, что рад видеть, что пациенты идут на поправку.

До этого регбистка московского клуба «Слава» Анастасия Семак рассказала о работе по разбору завалов в разрушенном после теракта «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».