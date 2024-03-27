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Сергей Светлаков о прекращении дружбы с Цекало: «Самоликвидировался»

Комик Светлаков заявил, что Цекало прекратил с ним общаться из-за бывшей жены

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Максим Ли/РИА «Новости»

Комик и актер Сергей Светлаков рассказал в интервью с блогершей Надеждой Стрелец, что Александр Цекало перестал общаться с ним и другими коллегами из проекта «Прожекторперисхилтон» после женитьбы на Дарине Эрвин.

Светлаков заявил, что Цекало «самоликвидировался» после свадьбы — он вышел из общих чатов и прекратил со всеми поддерживать связь. По словам комика, его коллега обвинял их в отсутствии поддержки его личной жизни. Как отметил актер, Цекало не нравилось, что участники «Прожекторперисхилтон» общались с его бывшей женой Викторией Галушкой.

«Его жена Вика была частью нашего коллектива. И мы не смогли это принять как данность. Мы все равно в это время с Викой общались и встречались в этот период. В его понимании (нужно было) определиться «либо со мной, либо с ней». А у нас как-то это явного не произошло. Мы и с ней общались, и с ним. И для него это выглядело не так, как он хотел», — поделился юморист.

Светлаков уверил, что он и другие участники «Прожекторперисхилтон» не держат злобы на Цекало и хорошо относятся к нему. Он пожелал коллеге любви, удачи, терпения и много денег.

«Мы надеемся, что когда-нибудь мы обнимемся все вместе и забудем про какие-то претензии друг к другу. Притом они мне кажутся не очень обоснованными», — отметил артист.

Ранее Светлаков заявил, что скандалы Кологривого могут быть пиаром.

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