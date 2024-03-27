Понаровская перенесла свой концерт после теракта в «Крокусе»

Певица Ирина Понаровская сообщила в Telegram-канале, что перенесла свой концерт в Москве.

Выступление Понаровской должно было пройти 20 апреля в сгоревшем при теракте «Крокус Сити Холле». Артистка заявила, что в ближайшее время будет объявлена новая дата и площадка.

«Следите за информацией. Берегите себя», — поделилась исполнительница.

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявлял, что все силы и средства направлены на помощь пострадавшим в результате теракта, которых доставили в 12 больниц столицы.

23 марта стало известно, что в 2024 году в «Крокус Сити Холле» также должны были выступить такие артисты, как Владимир Кузьмин (29 марта), Любовь Успенская (12 апреля), Ани Лорак (19 апреля), Слава (27 апреля), Григорий Лепс (15 июля), Алена Апина (21 ноября).

Ранее Серябкина высказалась о продолжении концертов после теракта в «Крокусе».