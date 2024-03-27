Кологривому предсказали резкую смену амплуа из-за изменения внешности

Из-за индивидуальных особенностей типа внешности актер Никита Кологривый может раньше других столкнуться с возрастными изменениями, считает пластический хирург Иван Володченков. Если 29-летний артист вовремя не избавится от вредных привычек, то в кино ему будут предлагать исключительно роли бомжей, заявил он телеканалу «360».

По словам врача, сейчас актер находится на границе перехода к вторичным возрастным изменениям, причем их приближение можно ускорить.

«Если у него есть вредные привычки: алкоголь, курение, несоблюдение норм питания — то вторичные возрастные изменения придут гораздо быстрее. Это закон», — заявил Володченков.

Пластический хирург заметил у Кологривого тяжелый тип строения мягких тканей лица. Люди с подобным типом в большей степени подвержены возрастным изменениям, подчеркнул он. В этом случае негативно на кожу влияет, в том числе, климат в мегаполисе.

Чтобы отодвинуть признаки старения, Володченков посоветовал исключить вредные привычки, изменить ритм жизни и включить в него регулярные походы к косметологу.

«Но этот момент уйдет достаточно быстро. Тут нужен именно комплексный подход», — подчеркнул пластический хирург.

Напомним, сегодня Никита Кологривый покинул спецприемник после семи суток ареста за пьяный дебош в новосибирском ресторане.

Режиссер Александр Баранов ранее опроверг выбор Кологривого на роль Владимира Жириновского.