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Сценарист «Слова пацана» рассказал о своем следующем проекте

Сценарист «Слова пацана» Золотарев готовит проект о высокотехнологичной медицине

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев в разговоре с ТАСС заявил, что готовит проект о высокотехнологичной медицине.

«Я сейчас работаю над большим проектом про высокотехнологичную медицину — это медицинский процедурал (сериал о какой-либо профессиональной сфере. — «Газета.Ru»), но с углублением в технологии, то, как именно это делается», — пояснил Золотарев.

Он считает, что многие современные медицинские сериалы превращаются в обычную драму про людей в белых халатах. Золотарев же хочет добавить к сюжету немного научной составляющей, чтобы показать зрителям высокотехнологичность работы медиков. Сценарист убежден, что россиянам будет полезно узнать про достижения индустрии.

Недавно сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев ответил на вопрос о втором сезоне проекта. Золотарев высказался на мастер-классе в рамках Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». По его словам, второго сезона сериала пока не будет.

Ранее Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) решил избавиться от последнего бизнеса в России.

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