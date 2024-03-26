Фадеев рассказал, кого считает самым сложным «фабрикантом»

Продюсер Макс Фадеев признался, что считает артистку Полину Гагарину самой сложной участницей второго сезона «Фабрики звезд». Его слова передает «СтарХит».

«Сразу понял, что это не мой человек. Не знал, что с ней делать. Поэтому, наверное, и разошлись», — пояснил Фадеев.

Он добавил, что сейчас относится к исполнительнице «нейтрально» и отметил, что «ему все равно» на Гагарину.

15 марта Фадеев рассказал, кто на «Фабрике звезд-2» был лучше Гагариной. Он признался, что считает любимой артисткой певицу Елену Терлееву. Он вспомнил, что после проекта ему не удалось договориться с певицей о долгосрочном сотрудничестве и добавил, что трижды безуспешно подписывал контракт с Терлеевой. Проблема, не сомневается Фадеев, была в самой Елене Терлеевой, поскольку та была недоверчивым человеком.

Также Фадеев вспомнил, что сильно похудел из-за тяжелого графика на «Фабрике звезд».

«Каждую неделю нам нужно было готовить семь новых песен, их нужно было сочинить, аранжировать, записать с артистами и свести. В спокойном режиме такой объем по одной песне делается минимум за 10 дней. А нам нужно было выдавать по одной готовой песне в день», — объяснил продюсер.

Ранее Мартиросян раскритиковал выступление племянницы на «Новой Фабрике звезд».