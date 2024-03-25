Эмир Кустурица поддержал россиян после теракта в «Крокусе»

Сербский режиссер Эмир Кустурица поддержал россиян после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Президент кинофестиваля «Дух огня» на открытии фестиваля призвал деятелей культуры также поддержать россиян.

«Когда Сербия была в изоляции, было очень важно, что люди из культуры, режиссеры, поддержали фестивали искусства, фильмов, художества. <...> Я думаю, что молодые люди, которые здесь, их оригинальные, хорошие фильмы помогают хорошей жизни», — сказал режиссер.

Кроме того, Кустурица обратил внимание на то, что вышел на сцену с развязанными шнурками – по словам режиссера, это означает его миролюбивое настроение.

Фестиваль в Ханты-Мансийске начал работу с минуты молчания в связи с терактом. Торжественную церемонию открытия отменили.

Многие артисты и концертные площадки стали отменять или переносить запланированные мероприятия из-за траура. МХТ имени А.П. Чехова перенес церемонию вручения Премии Художественного театра. В театре также быии отменены показы спектаклей 23 и 24 марта. «Чайф» отменил концерт в Петербурге после теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее в Кургане отменили концерты после теракта в «Крокус Сити Холле».