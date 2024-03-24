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Еще один артист перенес концерты после теракта в «Крокус Сити Холле»

Певец Элвин Грей перенес концерты из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певец Элвин Грей сообщил в своем Telegram-канале о переносе мартовских концертов в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

«Друзья, мы вынуждены сообщить, что концерты, запланированные на 23 и 24 марта в Киргиз-Мияки и Октябрьском будут перенесены в связи с трагедией в Москве. Уверен, что вы поддержите и поймете. Побудьте со своими близкими, помолитесь за тех, кто пострадал в этом ужасном происшествии и берегите себя», — написал Грей.

Он добавил, что концерт в Елабуге также будет перенесен на 13 мая. Все приобретенные на мероприятия билеты остаются действительными.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее в Улан-Удэ решили не отменять спектакли из-за траура, но помочь пострадавшим деньгами.

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