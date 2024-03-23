Пропавший участник группы «Пикник» вышел на связь после теракта

Пропавший после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» участник группы «Пикник» вышел на связь. Об этом сообщил источник телеканала «Звезда».

«Все нормально, пропавший человек в отеле, он через подвал прошел и вышел в отель», — рассказал источник о том, как мужчина спасся из горящего здания.

Имя участника коллектива не называют.

Утром 23 марта директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский заявлял, что информации о пропавшем участнике коллектива все еще не было.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее стало известно, кто должен был выступить в «Крокусе» в ближайшее время.