Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лерчек впервые высказалась о разводе с мужем

Блогерша Лерчек попросила поддержки у подписчиков на фоне развода с мужем

close
100%
ler_chek/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Российская блогерша Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) попросила поддержки у подписчиков на фоне новостей о разводе с мужем и коллегой Артемом Чекалиным. Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Лерчек, она переживает трудный период.

«Я знаю, что вы хотите комментариев, но пока мне очень тяжело. Прошу дать время и просто поддержать», — написала она.

В марте 2023 года Лерчек стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, купив на них доллары, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения». В конце февраля блогерша намекнула на то, что из-за судов переживает сложный период в браке с мужем Артемом.

Ранее актриса Зепюр Брутян высказалась о задержании отца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами