Лерчек впервые высказалась о разводе с мужем

Российская блогерша Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) попросила поддержки у подписчиков на фоне новостей о разводе с мужем и коллегой Артемом Чекалиным. Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Лерчек, она переживает трудный период.

«Я знаю, что вы хотите комментариев, но пока мне очень тяжело. Прошу дать время и просто поддержать», — написала она.

В марте 2023 года Лерчек стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, купив на них доллары, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения». В конце февраля блогерша намекнула на то, что из-за судов переживает сложный период в браке с мужем Артемом.

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