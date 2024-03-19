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Кушанашвили высмеял Петросяна: «Дедуль, ты что, совсем?»

Шоумен Кушанашвили заявил, что Брухунова сделала из жизни с Петросяном шапито

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КАКОВО?!/YouTube

Журналист Отар Кушанашвили пошутил, что юморист Евгений Петросян из-за своего зрелого возраста уже не знает, как осуществляется детородная функция. Свое мнение шоумен высказал в авторском YouTube-шоу «Каково?!».

«Ей 35, а ему…<...> Он не знает, как все делается — уже лет 40, а тут Татьяна рожает. Говорит: «Вот я рожаю ребенка». Как? Танечка отвечает: «Вот как… Дедуль, ты что, совсем?» — сыронизировал телеведущий.

Кушанашвили прокомментировал также заявление супруги Петросяна Татьяны Брухуновой о том, что она непубличный человек. Шоумен напомнил женщине, что она ежедневно делится с поклонниками в соцсетях деталями своей жизни.

«Вот я в булочной, вот у косметолога, вот выношу мусор, а вот мусор выносит меня. Еще говорит, что не живет напоказ. А Киану Ривз живет? Про него я знаю, как он в кино снимался, больше он ничего о себе не публикует. Но вы же сделали из своей жизни шапито!» — возмутился журналист.

Супруга комика Татьяна Брухунова 13 марта 2024 года опубликовала в соцсетях семейное фото, держа на руках дочь. Жена артиста скрывала свою вторую беременность, поэтому в сети появились слухи, что девочку выносила суррогатная мать. Позднее Петросян пошутил, что смог сделать ребенка из-за национальности.

Ранее Леонтьев сообщил об уходе со сцены в 75-летний юбилей.

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