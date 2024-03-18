Счета историка моды Васильева заблокированы из-за миллионного долга

Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании ООО «Лилии Александра Васильева» историка моды и телеведущего Александра Васильева. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, бизнес Васильева задолжал 1 млн 292 тыс. 837 рублей по налогам. Через эту компанию, отмечает «Звездач», бывший ведущий «Модного приговора» торговал книгами и антиквариатом. Остальные подробности неизвестны.

В конце октября 2023 года Васильев признавался, что находится в Анталье. Он уточнил, что у него нет работы в России, поэтому он зарабатывает деньги только за границей. Стилист добавил, что в России он находится «в черном списке».

В декабре того же года в Москве отменили очередное мероприятие стилиста. Васильев планировал презентовать свою книгу «Сокровища кочевника» в книжном магазине «Москва».

До этого Васильев отмечал, что не стал меньше зарабатывать после ухода с поста ведущего шоу «Модный приговор». Стилист добавил, что у него достаточного личного жилья за границей и хорошая репутация, поэтому он «занят на все 100%».

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