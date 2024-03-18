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«Дура не нужна»: Ляйсан Утяшева вспомнила о воспитании матери

Телеведущая Утяшева заявила, что мать заставляла ее учиться несмотря на спорт

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Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева на шоу «Дерзкая готовка» вспомнила, как мать Зульфия заставляла ее учиться несмотря на успехи в спорте.

«После спорта у меня было много времени с этими операциями и гипсами – доучилась! Мне мама сказала: «Все здорово, но дура никому не нужна. Надо идти и учиться! Заочно или как хочешь — вперед!» Если ты помнишь мою мамочку, царствие ей небесное. Она была всегда очень строгая на эту тему», — рассказала Утяшева.

По словам артистки, мнение матери не изменилось даже когда к ней пришла Ирина Винер и заявила, что ее дочь возьмут в сборную России. Телеведущая отметила, что для ее матери учеба всегда была на первом месте. После ухода Зульфии телеведущая впала в глубокую депрессию, выбраться из которой ей помог ее муж Павел Воля.

Ляйсан Утяшева вышла замуж за комика Павла Волю в 2012 году. Шоумен сделал предложение спортсменке, когда она готовила борщ на кухне. Как рассказывала телеведущая, в тот момент она чистила картошку и совсем не ожидала предложения руки и сердца. В 2013 году Ляйсан родила сына Роберта. В 2015-м Утяшева стала мамой во второй раз. У пары появилась дочь София.

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