«Дюна 2» обошла первую часть по сборам и приблизилась к $500 миллионам

Фильм Дени Вильнева «Дюна 2» собрал $494 миллиона суммарно за три недели после релиза. Статистическими данными делится портал Variety.

По данным СМИ, за первые три уикенда фантастический блокбастер заработал на американском рынке $205 миллионов, а за пределами домашнего региона еще $289 миллионов. При этом сиквел фильма уже обошел первую часть по сборам, которой удалось заработать всего $433 миллиона. Variety сообщает, что у «Дюны 2» есть все шансы заработать суммарно более $1 миллиарда в прокате, учитывая хороший старт и большое количество положительных отзывов о фильме.

В начале марта сообщалось, что «Дюна: Часть вторая» обогнала первую по популярности в день премьеры. Сиквел масштабной фантастики Дени Вильнева переносит на экран оставшуюся половину романа Фрэнка Герберта «Дюна». Картина должна была выйти еще в 2023 году, но релиз перенесли на фоне забастовок сценаристов и актеров.

В ленте продолжится путешествие Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе), который объединился с фрименами и настроен отомстить за свою семью. Однако герою предстоит сделать выбор между любовью всей жизни и судьбой вселенной.

Ранее Лепс расстался с 20-летней избранницей.