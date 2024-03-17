Александр Олешко вспомнил, как придумал последний спектакль Ширвиндта о трех сумасшедших

Актер Александр Олешко в разговоре с mk.ru вспомнил, как у него родилась идея придумать спектакль для Александра Ширвиндта.

«Пошли в тамбур, он закурил сигару. «Ну а как ты вообще? О чем мечтаешь?» – спросил он. Я ответил: «Мечтаю сыграть с вами. Давайте сделаем спектакль на двоих». – «Я не против. Нужна пьеса». Я сказал, что пьесы такой нет, что ее нужно написать. А он: «Вот и напиши», — заявил Олешко.

По словам артиста, сразу после поездки он обратился к драматургу из Щукинского университета Родиону Овчинникову, который полтора года работал над пьесой «Великий забытый». Еще полтора года потребовалось, чтобы Ширвиндт одобрил окончательный вариант произведения. Далее началась подготовка, репетиции и пьеса «Где мы?» увидела свет в Театре Сатиры.

«Ширвиндт не играл премьер 16 лет и, надо сказать честно, уже и не собирался. Но в 84 года вновь порадовал зрителей совершенно смешной, тонкой и трогательной ролью. Он все и всех контролировал на сцене. Каждый раз добавлял что то новое, точное, интересное», — резюмировал Олешко.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Вокзал для двоих». Активно работал на эстраде как режиссер и конферансье. В 2000-2021 годах являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

Ранее Юрий Антонов заявил, что у Ширвиндта начались проблемы со здоровьем из-за бурной молодости.