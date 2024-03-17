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«Отрыжки молодости»: Юрий Антонов о причинах ухода Ширвиндта

Певец Антонов: у Ширвиндта начались проблемы со здоровьем из-за бурной молодости

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Юрий Антонов в беседе с mk.ru предположил, что причины проблем со здоровьем у актера Александра Ширвиндта заключаются в его бурной молодости.

«Это все — отрыжки молодости. Когда человек молодой, он не думает о старости, о том возрасте, в котором мы находимся. Поэтому он выпивает, хорошо закусывает. А все это потом отрыгнется. Сто процентов отрыгнется. О старости нужно думать еще в молодости», — отметил Антонов.

Он убежден, что с уходом Ширвиндта российская театральная сцена потеряла великого актера и невосполнимого профессионала. По мнению Антонова, индустрия еще некоторое время не сможет оправиться от трагедии. Музыкант уточнил, что всегда тепло общался с артистом, хотя тот и любил иногда «подначить».

«Мы всегда тепло с ним общались. Ширвиндт из тех людей, кто любил подначить немножко. Он всегда был с юмором», — рассказал Антонов.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Вокзал для двоих». Активно работал на эстраде как режиссер и конферансье. В 2000-2021 годах являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

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