Сестра Фриске рассказала о комплексах из-за певицы

Блогерша Наталья Фриске призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что получила множество комплексов из-за известной сестры — певицы Жанны Фриске.

Фриске рассказала, что после того как сестра пошла на сцену, родители и другие люди начали ее очень часто сравнивать с сестрой. Блогерша отметила, что ее никогда не хвалили. На данный момент девушка старается проработать свои комплексы.

Наталья Фриске стала солисткой группы «Блестящие» в 2007 году. Она пришла на замену своей сестры Жанны, которая на тот момент покинула коллектив и начала свою сольную карьеру.

Наталья дебютировала с группой на Церемонии вручения музыкальной награды MTV Russian Music Awards 2007. Во время работы в коллективе она подружилась с Надей Ручкой. В 2008-м девушка объявила об уходе из группы. Она не стала развивать себя как певица и продолжила обучение в институте. Фриске получила диплом в сфере юриспруденции. На данный момент она работает мастером перманентного макияжа и развивает свой блог.

Фриске также воспитывает дочь Луну, которую родила 8 апреля 2022 года.

Ранее сестра Фриске раскрыла подробности личной жизни.