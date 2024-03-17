Сломавшая ногу Кудрявцева вернется в эфир: «Буду сидеть»

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила в своем Telegram-канале, что 18 марта вернется к работе после операции на ноге.

«Ну, как выхожу… Буду сидеть с вытянутой ногой. Тем не менее медленно вплываю в рабочие будни», — призналась ведущая «Секрета на миллион».

Недавно Кудрявцева поделилась с подписчиками, что отек стал намного меньше. Артистка уже может наступать на травмированную ногу, но не всем весом.

В феврале Кудрявцева рассказала, что получила серьезную травму колена. Как оказалась, у нее порвана крестообразная передняя связка в колене и перелом мыщелка тазобедренного сустава. Ей потребуется более полугода, чтобы восстановить ногу.

Кудрявцева призналась, что сломала ногу «по чистой случайности» во время репетиции танца для нового шоу. По словам артистки, ей просто нужно было прыгнуть на сцене, как вдруг она услышала хруст и почувствовала резкую боль.

В марте Кудрявцева пожаловалась, что начала деградировать на больничном. Артистка рассказывала, что несколько дней подряд смотрела ролики в жанре мукбанг. Эти видео представляют собой трансляции поедания большого количества еды. Во время своей трапезы блогеры также общаются со зрителями.

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