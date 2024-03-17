Кологривый вспомнил, как родители унижали его из-за мечты стать актером

Актер Никита Кологривый признался, что родители не сразу поверили в то, что актер сможет добиться успехов на актерском поприще. Его слова передает kp.ru.

«Мне, чтобы попасть в Москву, нужно было вытерпеть все родительские унижения. Мне говорили, что у меня не получится, и все в таком духе», — рассказал артист.

Затем Кологривый обратился ко всем родителям и признал их не говорить детям фразы наподобие: «Не надо никуда ехать» и «Не получится». Он заявил, что таким образом может вырасти «очередное эмоционально большое поколение». Актер считает, что детей, наоборот, нужно поддерживать и говорить, что они все смогут.

Недавно Кологривый расссказал, что слухи о получении им роли Владимира Жириновского в предстоящем байопике появились после того, как в сети сравнили шапку его героя из «Слова пацана» с головным убором политика. Актер подчеркнул, что в России есть много артистов, которые исполнят роль Жириновского лучше, чем он. Он добавил, что «лучше бы сыграл Стеньку Разина».

При этом в феврале Кологривый на встрече с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким заявил, что сыграет Жириновского «лучше любого артиста в этой стране», и пообещал это доказать. Затем режиссеру проекта пришлось опровергать слухи о том, что актера взяли на главную роль.

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