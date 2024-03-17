Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кологривый вспомнил, как родители унижали его из-за мечты стать актером

Актер Кологривый признался, что терпел унижения не веривших в него родителей

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Актер Никита Кологривый признался, что родители не сразу поверили в то, что актер сможет добиться успехов на актерском поприще. Его слова передает kp.ru.

«Мне, чтобы попасть в Москву, нужно было вытерпеть все родительские унижения. Мне говорили, что у меня не получится, и все в таком духе», — рассказал артист.

Затем Кологривый обратился ко всем родителям и признал их не говорить детям фразы наподобие: «Не надо никуда ехать» и «Не получится». Он заявил, что таким образом может вырасти «очередное эмоционально большое поколение». Актер считает, что детей, наоборот, нужно поддерживать и говорить, что они все смогут.

Недавно Кологривый расссказал, что слухи о получении им роли Владимира Жириновского в предстоящем байопике появились после того, как в сети сравнили шапку его героя из «Слова пацана» с головным убором политика. Актер подчеркнул, что в России есть много артистов, которые исполнят роль Жириновского лучше, чем он. Он добавил, что «лучше бы сыграл Стеньку Разина».

При этом в феврале Кологривый на встрече с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким заявил, что сыграет Жириновского «лучше любого артиста в этой стране», и пообещал это доказать. Затем режиссеру проекта пришлось опровергать слухи о том, что актера взяли на главную роль.

Ранее Любовь Успенская получила российское гражданство.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами