В Крыму выразили опасения за судьбу «скифского золота»

Вице-премьер-министр Крыма Георгий Мурадов выразил надежду, что на Западе не станут выставлять на аукцион «скифское золото». Его слова приводит ТАСС.

«Крымские музеи подписывали прямые договоры с амстердамским музеем, где сказано об обязательстве последнего вернуть экспонаты конкретным музеям. Аукционные дома на Западе хорошо знают законодательство, запрещающее торговать незаконно отторгнутыми или вывезенными предметами», — подчеркнул он.

При этом Мурадов допустил, что в Киеве могут воспользоваться решением верховного суда Нидерландов для обоснования права на торговлю этими ценностями, и отметил, что на Западе и в недружественных странах могут принять это обоснование.

До этого музеи Крыма подали иски в ЕСПЧ из-за передачи скифского золота Украине.

Конфликт вокруг скифского золота длится с 2014 года. Экспонаты были переданы в нидерландский музей до присоединения Крыма к России. Минувшим летом верховный суд Нидерландов постановил передать ценности украинской стороне.

Ранее в МИД России назвали передачу Украине скифского золота нелегитимной.