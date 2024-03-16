Народный артист России Сергей Маковецкий неожиданно отреагировал на пропажу у себя 195 тысяч рублей. Его цитирует РИА Новости.

«У нас настолько все кучеряво, что нашли тему вселенского масштаба? Я вам завидую», — посмеялся актер в ответ на вопрос журналиста.

Источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 16 марта подтвердил, что в полицию Центрального района поступило телефонное сообщение от Маковецкого. Актер заявил, что во время пребывания в одном из отелей города обнаружил пропажу 200 тысяч рублей из своего рюкзака.

Известно, что оперуполномоченный полиции выезжал на место происшествия, но актер в ходе разбирательства «не смог сообщить обстоятельств пропажи денежных средств». Подавать заявление Маковецкий отказался.

Телеканал «78» 16 марта сообщил, что накануне вечером Маковецкий после спектакля оставил в машине вещи, включая рюкзак с деньгами, и отправился на прогулку с крестником. Водитель передал рюкзак сотруднику отеля для передачи в камеру хранения, после чего деньги якобы пропали.

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