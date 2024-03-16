Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маковецкий неожиданно отреагировал на пропажу у себя 195 тысяч рублей

Актер Маковецкий не нашел пропажу у себя денег «событием вселенского масштаба»

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Народный артист России Сергей Маковецкий неожиданно отреагировал на пропажу у себя 195 тысяч рублей. Его цитирует РИА Новости.

«У нас настолько все кучеряво, что нашли тему вселенского масштаба? Я вам завидую», — посмеялся актер в ответ на вопрос журналиста.

Источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 16 марта подтвердил, что в полицию Центрального района поступило телефонное сообщение от Маковецкого. Актер заявил, что во время пребывания в одном из отелей города обнаружил пропажу 200 тысяч рублей из своего рюкзака.

Известно, что оперуполномоченный полиции выезжал на место происшествия, но актер в ходе разбирательства «не смог сообщить обстоятельств пропажи денежных средств». Подавать заявление Маковецкий отказался.

Телеканал «78» 16 марта сообщил, что накануне вечером Маковецкий после спектакля оставил в машине вещи, включая рюкзак с деньгами, и отправился на прогулку с крестником. Водитель передал рюкзак сотруднику отеля для передачи в камеру хранения, после чего деньги якобы пропали.

Ранее в России захотели дать определение «социально значимым фильмам».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами