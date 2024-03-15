Умер актер Александр Ширвиндт

Актер театра и кино, режиссер, народный артист РФ Александр Ширвиндт умер в больнице, сообщил ТАСС художественный руководитель Театра сатиры, актер Сергей Газаров.

«Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад... Как и что будем делать, я пока не знаю», — сказал Газаров.

Ширвиндту было 89 лет. Артист известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Вокзал для двоих». Активно работал на эстраде как режиссер и конферансье. Также в 2000–2021 годах Ширвиндт являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

Ранее актер Михаил Ширвиндт вспомнил, как Эрнст накричал на него из-за критики «Давай поженимся».