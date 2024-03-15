Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер актер Александр Ширвиндт

Народный артист РФ и президент Театра сатиры Александр Ширвиндт умер в больнице

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Актер театра и кино, режиссер, народный артист РФ Александр Ширвиндт умер в больнице, сообщил ТАСС художественный руководитель Театра сатиры, актер Сергей Газаров.

«Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад... Как и что будем делать, я пока не знаю», — сказал Газаров.

Ширвиндту было 89 лет. Артист известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Вокзал для двоих». Активно работал на эстраде как режиссер и конферансье. Также в 2000–2021 годах Ширвиндт являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

Ранее актер Михаил Ширвиндт вспомнил, как Эрнст накричал на него из-за критики «Давай поженимся».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами