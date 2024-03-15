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В России хотят дать определение «социально значимым фильмам»

В Госдуме хотят ввести понятие «социально значимые фильмы»

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Председатель комитета Государственной думы Елена Ямпольская заявила в своем Telegram-канале, что выступит с инициативой о внесении в законодательство понятия «социально значимый фильм».

«Главная задача — сделать так, чтобы категория не осталась строчкой в прокатном удостоверении, но реально обеспечивала преференции в прокате», — заявила парламентарий.

Ямпольская добавила, что проведет рабочее совещание с коллегами по этому вопросу, на котором они обсудят необходимость существующей идеи. Она заявила, что если остальные депутаты согласятся с ее мнением, то затем в Госдуме продумают критерии и механизмы, позволяющие российским проектам получать статус «социально значимого».

К своему посту Ямпольская приложила ссылку на другую запись, в которой рассказала об обращении депутатов к руководителям крупнейших киносетей России с просьбой оказать поддержку военной драме «Позывной «Пассажир». В Госдуме требовали, чтобы кинотеатры показывали ленту на «максимально возможных количествах сеансов в удобное для зрителей время».

Ранее сообщалось, что в Узбекистане снимут фильм о татарском богослове Шигабутдине Марджани.

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