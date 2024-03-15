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Спектакль с балериной Захаровой отменили в Сеуле после протеста Украины

В Южной Корее после протеста Киева отменили спектакль с примой Большого Захаровой

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Пресс-служба Modanse

В Южной Корее отменили показ спектакля Modanse с участием примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Спектакль должны были показать в Сеуле с 17 по 21 апреля. Отмену постановки в Сеульском центре искусств объяснили соображениями безопасности зрителей и артистов.

«Приносим искренние извинения всем тем, кто с нетерпением ждал этого события, и просим понимания», — прокомментировали отмену представители площадки, пообещав вернуть деньги за приобретенные билеты.

Организатор гастролей компания InArts Production также объяснила отмену заботой о безопасности зрителей и напомнила, что начала «планировать это событие еще до пандемии».

Посольство Украины в Республике Корея выразило протест против выступления Захаровой в начале марта. Официальный Киев потребовал от Южной Кореи отмены культурного сотрудничества с Россией, украинских дипломатов поддержали представители Евросоюза.

В российском посольстве в Сеуле назвали действия украинских и европейских дипломатов бестактными.

С 16 по 18 апреля Большой театр представит в Сеуле программу Ballet Gala Concert, против которой также выступали украинские дипломаты.

Накануне стало известно, что Берлинская государственная опера возобновит сотрудничество с оперной певицей Анной Нетребко.

Ранее певец Pupo (настоящее имя — Энцо Гинацци) заявил, что всегда выступал против эмбарго любого народа и назвал ошибкой отмену русской культуры на Западе.

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