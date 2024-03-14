Джигурда обратился к Пугачевой: «Приезжай и поговорим»

Шоумен Никита Джигурда заявил, что готов побеседовать с певицей Аллой Пугачевой на фоне ее критики Стаса Михайлова, если артистка вернется в Россию. Его слова передает mk.ru.

«Алла Борисовна Пугачева — самостоятельный человек и знает, что делает. Пугачева заслужила милосердие. Значит, она говорит про выбор: быть нормальными в ее понимании или же быть нормальными или сверхнормальными в общечеловеческом понимании», — интерпретировал слова Примадонны Джигурда.

В то же время Джигурда назвал исполнительницу суперзвездой русскоязычного мира, которая на данный момент выступает «на стороне извращенцев».

«Приезжай и поговорим на интеллектуальном уровне. Алла, что бы ты ни сказала, ты должна понять, что Россия на сегодняшний день — крепость против извращенцев, Содома и Гоморры», — заявил он.

При этом, по словам Джигурды, он «против охоты на ведьм», но считает, что решение о признании Пугачевой иноагентом должны принимать законодатели. Он подытожил, что выступает за возвращение артистки в Россию.

Недавно Пугачева записала видеообращение, в котором ответила упрекнувшему ее ранее певцу Стасу Михайлову. В числе прочего артистка заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию. В Госдуме после этого призвали признать ее иноагентом, чтобы исполнительница не могла получать деньги из России.

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