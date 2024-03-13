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Бузова вспомнила, как бывший муж подарил ей абонемент в спортзал: «Намек поняла»

Певица Бузова заявила, что Тарасов дарил ей абонемент в спортзал из-за полноты

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buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась в шоу «Это нормально?», что ее бывший муж, футболист Дмитрий Тарасов, подарил ей абонемент в фитнес-клуб после того, как она поправилась.

По словам Бузовой, Тарасов тогда нанял ей хорошего тренера. Телеведущая отметила, что «поняла этот намек». Однако она не держит обиду на него, а благодарна футболисту. Певица призналась, что во время своих отношений с Тарасовым была в лучшей форме.

Бузова отметила, что не может придерживаться строгих диет, потому что любит «вредные» перекусы.

Ольга Бузова сейчас не состоит в отношениях. Она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 год. Артистка заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей.

В феврале Бузова встала на колени и обратилась к будущему возлюбленному. Она попросила заставлять ее не есть «докторскую» колбасу и стереть ее из памяти «любым способом». Она объяснила, что сама не может отказаться от этого продукта.

Бузова отметила, что в прошлом «докторская» колбаса была включена в ее райдер. Недавно певица убрала ее из него, однако это не остановило ее от употребления продукта.

Ранее Ольге Бузовой сделали предложение.

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