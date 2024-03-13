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Билан об отцовстве: «Не буду скрывать»

Певец Дима Билан опроверг информацию, что помощница ждет от него ребенка

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Певец Дима Билан в своем Telegram-канале назвал слухами информацию о том, что скоро станет отцом.

«Когда в моей семье будет планироваться пополнение — я обязательно этим поделюсь, такое событие я точно не буду скрывать», — заявил исполнитель.

Билан добавил, что «всему свое время». Он заявил, что в ближайший год сосредоточен на карьере: больших сольных шоу, съемкам и выпуске альбома.

12 марта издание «Экспресс газета» писало, то у певца роман со своей помощницей Аленой Усачевой. Источники утверждали, что девушка беременна от Билана.

Недавно сообщалось, что Билан отказался рассказывать о своих эмоциях после посещения Донбасса, посоветовав интересующимся съездить в регион самостоятельно.

16 января стало известно, что Билан поехал в ДНР после участия в «почти голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. Заслуженный артист России побывал в детском отделении Республиканского травматологического центра ДНР. Он подарил маленьким пациентам подарки, а детскому центру в Горловке привез необходимые кондиционеры.

Ранее адвокат Успенской прокомментировала суд Киркорова с певицей.

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