Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После отмены выступления в Кремле Орбакайте споет в баре в США

Певица Орбакайте анонсировала концерт в американском баре

close
100%
KION

После отмены выступления в Кремле российская певица Кристина Орбакайте выступит в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине. Концерт анонсирован на странице заведения в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Концерт пройдет 20 апреля, в рамках шоу Орбакайте исполнит свои хиты. В анонсе уточняется, что концерт приурочен к годовщине со дня открытия заведения.

7 марта Орбакайте не приняла участие в концерте «Будьте счастливы всегда!», который прошел на сцене Государственного Кремлевского дворца.

10 марта активист Виталий Бородин в своем Telegram-канале похвастался тем, что выступление певицы не состоялось из-за его доноса.

В пресс-службе Кремлевского дворца заявили, в свою очередь, что Орбакайте не выступила на сцене Кремля «по своим причинам».

Позже появилась информация о том, что певица не вышла на сцену в Кремле из-за плохого самочувствия.

Ранее были названы наследники звезды «Друзей» Мэттью Перри.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами