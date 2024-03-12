После отмены выступления в Кремле Орбакайте споет в баре в США

После отмены выступления в Кремле российская певица Кристина Орбакайте выступит в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине. Концерт анонсирован на странице заведения в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Концерт пройдет 20 апреля, в рамках шоу Орбакайте исполнит свои хиты. В анонсе уточняется, что концерт приурочен к годовщине со дня открытия заведения.

7 марта Орбакайте не приняла участие в концерте «Будьте счастливы всегда!», который прошел на сцене Государственного Кремлевского дворца.

10 марта активист Виталий Бородин в своем Telegram-канале похвастался тем, что выступление певицы не состоялось из-за его доноса.

В пресс-службе Кремлевского дворца заявили, в свою очередь, что Орбакайте не выступила на сцене Кремля «по своим причинам».

Позже появилась информация о том, что певица не вышла на сцену в Кремле из-за плохого самочувствия.

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