Бородина высмеяла платье Кардашьян с «Оскара»

Телеведущая Ксения Бородина высмеяла в Telegram-канале платье светской львицы Ким Кардашьян с 96-й церемонии вручения премии «Оскар».

Бородина сравнила наряд Кардашьян со столовой салфеткой.

«Платье Ким Кардашьян напоминает салфетки для праздничного стола. Как вам такая сервировка?» — заявила телеведущая.

Поклонники разделились на два мнения. Одни похвалили образ Кардашьян, назвав его красивым и креативным. Они посчитали, что светской львице «все к лицу».

«Зато прикрыта со всех сторон, смотрится элегантно, не то что Бьянка Цeнзори. Уже опустилась ниже некуда со своими нарядами», — заявила фанатка.

Вторые поддержали точку зрения Бородиной и подшутили над Кардашьян.

«Мы так подушки в детском лагере взбивали, чтобы уголком кверху», — написала поклонница.

В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония премии «Оскар». Фильм «Оппенгеймер» получил статуэтки сразу в семи номинациях: за лучший фильм, лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни – младший), лучший монтаж, лучшую операторскую работу, лучший саундтрек, лучшую мужскую роль (Киллиан Мерфи) и лучшую режиссуру (первая статуэтка для Кристофера Нолана после восьми номинаций).

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