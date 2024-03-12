Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Анна Asti сообщила о переносе мартовского тура

Певица Анна Asti перенесла мартовский тур на апрель

close
100%
Светлана Шевченко/РИА Новости

Певица Анна Asti сообщили в Telegram-канале, что перенесла мартовский тур на апрель.

Asti намекнула, что причиной переноса стало ее состояние здоровья. Артистка до сих пор реабилитируется после операции на ноге. Все билеты остаются действительными.

Asti призналась, что «безумно скучает» и хочет спеть для фанатов.

«Я до последнего рвалась и пыталась пробовать, но в последний раз уходила со сцены со слезами на глазах. Иногда есть обстоятельства, которые от меня не зависят, и в этом случае я не могу на это никак повлиять», — поделилась исполнительница.

Asti отметила, что на данный момент активно занимается вопросами здоровья. Певица уточнила, что даже готова к новой операции.

27 февраля Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на собственный источник, что концерты Анны Asti сорвались уже в пяти городах — Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. Уточнялось, что отменить могут весь тур звезды. Инсайдер рассказал, что поклонники артистки начали сдавать билеты даже там, где об отменах концертов не заявляли.

Ранее Пугачева выпустила песню впервые за пять лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами