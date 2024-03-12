Анна Asti сообщила о переносе мартовского тура

Певица Анна Asti сообщили в Telegram-канале, что перенесла мартовский тур на апрель.

Asti намекнула, что причиной переноса стало ее состояние здоровья. Артистка до сих пор реабилитируется после операции на ноге. Все билеты остаются действительными.

Asti призналась, что «безумно скучает» и хочет спеть для фанатов.

«Я до последнего рвалась и пыталась пробовать, но в последний раз уходила со сцены со слезами на глазах. Иногда есть обстоятельства, которые от меня не зависят, и в этом случае я не могу на это никак повлиять», — поделилась исполнительница.

Asti отметила, что на данный момент активно занимается вопросами здоровья. Певица уточнила, что даже готова к новой операции.

27 февраля Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на собственный источник, что концерты Анны Asti сорвались уже в пяти городах — Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. Уточнялось, что отменить могут весь тур звезды. Инсайдер рассказал, что поклонники артистки начали сдавать билеты даже там, где об отменах концертов не заявляли.

Ранее Пугачева выпустила песню впервые за пять лет.