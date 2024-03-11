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Анна Асти выступила на публике после скандала с вечеринкой Ивлеевой

Певица Анна Асти выступила на выставке «Россия» после скандала с вечеринкой

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asti/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Асти впервые выступила на публике после скандала с «голой» вечеринкой блогера Насти Ивлеевой и длительного перерыва. Об этом пишет «7 дней».

По данным издания, после возвращения из отпуска артистка дала концерт на выставке «Россия» 8 марта.

Анна Асти после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой в конце 2023 года лишилась 13 миллионов рублей из-за отмены новогоднего корпоратива.

27 февраля Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на собственный источник, что концерты Анны Асти сорвались уже в пяти городах — Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. Уточнялось, что отменить могут весь тур звезды. Инсайдер уточнил, что поклонники артистки начали сдавать билеты даже там, где об отменах концертов не заявляли.

До этого Анна Асти сообщила в социальных сетях, что перенесла операцию на обе ноги. По ее словам, хирургическое вмешательство было запланировано еще год назад. Сейчас знаменитость восстанавливается после операции. Певица пообещала поклонникам, что поправится через один или полтора месяца.

Ранее Земфира (признана в РФ иностранным агентом) обжаловала отказ снять с нее статус иноагента.

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